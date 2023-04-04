ABD, DEAŞ'ın üst düzey bir liderinin öldürüldüğünü açıkladı

ABD, Suriye'de düzenlenen hava saldırısında, DEAŞ'ın üst düzey liderlerinden olan ve örgütün Avrupa'daki saldırılarının planlanmasından sorumlu olan yetkilisi Halid Eyd Ahmed el-Ceburi'nin öldürdüğünü açıkladı.

Yapılan açıklamada Halid Eyd Ahmed el-Ceburi'nin salı günü öldürüldüğü ve bunun DEAŞ'ın saldırı planlama yeteneğini geçici olarak sekteye uğratacağı söylendi.