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ABD, DEAŞ'ın üst düzey bir liderinin öldürüldüğünü açıkladı

ABD, Suriye'de düzenlediği saldırıda DEAŞ'ın üst düzey bir liderinin öldürüldüğünü açıkladı

Haber Merkezi
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ABD, Suriye'de düzenlenen hava saldırısında, DEAŞ'ın üst düzey liderlerinden olan ve örgütün Avrupa'daki saldırılarının planlanmasından sorumlu olan yetkilisi Halid Eyd Ahmed el-Ceburi'nin öldürdüğünü açıkladı.

Yapılan açıklamada Halid Eyd Ahmed el-Ceburi'nin salı günü öldürüldüğü ve bunun DEAŞ'ın saldırı planlama yeteneğini geçici olarak sekteye uğratacağı söylendi.