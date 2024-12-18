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ABD Deniz Kuvvetleri'nden Tom Cruise'a 'Üstün Kamu Hizmeti Ödülü'

ABD'li aktör Tom Cruise, ABD Deniz Kuvvetlerine yaptığı "önemli katkılar" nedeniyle "Üstün Kamu Hizmeti Ödülü"ne layık görüldü.

Haber Merkezi
AA
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ABD Deniz Kuvvetleri'nden Tom Cruise'a 'Üstün Kamu Hizmeti Ödülü'
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Cruise, Londra'daki Longcross Film Stüdyoları'nda düzenlenen törende ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Carlos Del Toro'nun elinden "Üstün Kamu Hizmeti Ödülü"nü aldı.

Filmlerdeki rolleriyle orduya yaptığı "önemli katkılar" nedeniyle Cruise'a teşekkür eden Del Toro, 62 yaşındaki aktöre madalyasını takdim etti.

Cruise ise Deniz Kuvvetlerinin verdiği ödülden gurur duyduğunu dile getirdi.

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