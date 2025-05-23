ABD Dışişişleri Bakanı Rubio: İsrail Büyükelçiliği'nde çalışan 2 kişinin öldürülmesi dehşet verici

Rubio, gazetecilere, İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nde çalışan 2 kişinin öldürülmesini, ülke içinde "radikalleşme" tehlikesiyle ilişkilendirdi.

"İsraillilerle konuştuk. Bu korkunç, dehşet verici bir suikast. Bu, iki genç ve güzel çiftin bir radikal tarafından öldürülmesiydi." diyen Rubio, ailelerine başsağlığı diledi.

Rubio, söz konusu saldırının ülke içinde "daha geniş bir tehdidi" vurguladığına işaret ederek, "Bu, ülkemizin içindeki radikalleşmenin ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor." dedi.

Ne olmuştu?

Yerel polis, 21 Mayıs'ta yerel saatle 21.08'de başkent Washington'ın merkezindeki Yahudi Müzesi'nin dışında bir silahlı saldırı ihbarı almıştı.

Saldırıda ölenlerin İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nde çalışan İsrail vatandaşı Yaron Lischinsky ve ABD vatandaşı Sarah Milgrim olduğu açıklanmıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel de X'ten yaptığı açıklamada, silahlı saldırının FBI'ın Washington Saha Ofisi yakınlarında meydana geldiğini bildirmişti.

Basın toplantısında konuşan Washington Metropolitan Polis Şefi Pamela A. Smith de saldırganın 30 yaşındaki Elias Rodriguez olduğunu açıklamıştı.

Rodriguez'in gözaltına alındığını aktaran Smith, şüphelinin gözaltına alındıktan sonra "Özgür Filistin" diye bağırdığını ifade etmişti.

Konuya ilişkin kamuoyuna açıklanan ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) belgesinde, cinayetin hesaplı ve planlı olduğu belirtilirken, güvenlik kamerası görüntülerinin Rodriguez'in söz konusu 2 kişiye ateş ettiğini gösterdiği kaydedildi.