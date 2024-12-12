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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'ya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

AA
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'ya geldi
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Bakan Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.

Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman'ın yanı sıra çok sayıda yetkili karşıladı.

Türkiye'den önce Ürdün'ü ziyaret eden Blinken'ın yarın Bakan Fidan ile bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın ziyaretinde Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçiş süreci çalışmaları ve ülkedeki siyasi süreç ile Gazze'de olası ateşkes anlaşmasının gündeme geleceği belirtilmişti.

Dışişleri Bakanı Fidan ve ABD'li mevkidaşı Blinken, Suriye'deki son gelişmeler üzerine 7 ve 10 Aralık'ta telefon görüşmeleri yapmıştı.

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