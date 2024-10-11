ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki tehlikeli eylemlerinden endişe duyuyoruz

Laos'un başkenti Viyentiyan'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde konuşan Blinken, yıllık zirve görüşmelerinin, Myanmar'daki çatışmalar, Kuzey Kore'nin "kışkırtıcı" eylemleri ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi hem bölgesel hem de küresel sorunları ele almak için önemli bir platform olduğunu vurguladı.

Çin'in eylemlerinin, ihtilaflı sularda süregelen anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesine yönelik taahhütlerle çeliştiğine işaret eden Blinken, "Çin'in Güney ve Doğu Çin denizlerinde giderek artan tehlikeli ve hukuka aykırı eylemlerinden endişe duymaya devam ediyoruz." dedi.

Blinken ayrıca, Tayvan Boğazı'nda istikrarı korumaya yönelik ASEAN ülkeleri ile yürüttükleri ortak çalışmaları sürdürmenin önemine dikkati çekti.

ABD'nin bölgedeki en büyük yabancı yatırımcı olmayı sürdürdüğünü belirten Bakan Blinken, ülkesinin, ASEAN ülkeleriyle ortaklığını güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi. Blinken, "ABD, bölgedeki seyrüsefer ve uçuş özgürlüğünü desteklemeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Blinken, Tayland ve Malezya liderleriyle görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ASEAN kapsamında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.

Hint-Pasifik bölgesinde istikrarı arttırma yollarını ele alan Blinken ve Enver, Gazze'de ateşkese, tüm esirlerin serbest bırakılmasına ve acil insani yardım akışına duyulan ihtiyacı vurguladı.

Bakan Blinken, Tayland lideri Shinawatra ile Güney Çin Denizi'nde yatırım, ticaret ve uluslararası hukuka bağlılık gibi konularda işbirliğini geliştirme yollarını konuştu.