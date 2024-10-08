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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail'in yanındayız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan olayların birinci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "ABD, kendisini terörizme karşı savunan İsrail'in yanındadır." dedi.

Haber Merkezi
AA
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail'in yanındayız
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Blinken, 7 Ekim'in birinci yılı nedeniyle yaptığı basın açıklamasında, "Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları, Filistin halkı için trajik sonuçları olan bir yıllık çatışmanın fitilini ateşledi." ifadelerini kullandı.

"ABD, kendisini terörizme karşı savunan İsrail'in yanındadır"

Taraflar arasında ateşkes anlaşmasını imzalama zamanının geldiğini kaydeden Blinken, ayrıca uluslararası toplumun Hamas'a destek verenlere karşı kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini savundu.

Blinken, "ABD, kendisini terörizme karşı savunan İsrail'in yanındadır." dedi.

Hamas'ın halen elinde tuttuğu esirlerin arasında bazı ABD vatandaşlarının da bulunduğunu belirten Blinken, onların derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

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