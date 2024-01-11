ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile 'savaş sonrası Gazze'yi konuştu

New York Times'ın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ziyaretinin ardından Mısır'ın başkenti Kahire'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldiği Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarından etkilenen "Filistinli sivilleri ve savaş sonrası Gazze'nin durumu"nu konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, görüşmede ayrıca "çatışmaların tırmanmasının ve diğer bölgelere sıçramasının engellenmesi" konusunun ele alındığını belirtti.

Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Türkiye, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İsrail'i ziyaret etmişti.