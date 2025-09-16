  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD Dışişleri Bakanı: Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için sadece günler kaldı
Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı: Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için sadece günler kaldı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Gazze kentine yönelik bombardımanını sürdürdüğünü belirterek, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için zamanın daraldığını söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Dışişleri Bakanı: Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için sadece günler kaldı
Takip Et

İsrail'den Katar'a hareket ederken gazetecilere konuşan Rubio, "İsrailliler orada operasyonlara başladı. Bu nedenle bir anlaşmanın gerçekleşmesi için çok kısa bir zaman dilimi olduğunu düşünüyoruz. Artık aylarımız yok; muhtemelen sadece günlerimiz, belki de birkaç haftamız var" ifadelerini kullandı.

Rubio'nun açıklamaları, İsrail'in yoğun hava saldırıları altında sivillerin hayatını kaybettiği bir dönemde geldi.

İsrail'in "askeri operasyon" olarak nitelendirdiği saldırılar, Gazze'de insani krizi derinleştirirken, uluslararası toplumda da giderek artan tepkilere yol açıyor.

Öte yandan Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Ordusu Gazze şehrine yönelik yeni bir kara saldırısı başlattı.

İsrailli kaynaklara dayandırılan haberde, tankların şehre girmeye başladığı bildirildi.

İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı! İsrailli Bakan: Gazze yanıyorSon dakika... ABD basını yazdı: İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattıDünya

 

Dünya
Şiddetli hava olayları AB'ye 4 yılda 126 milyar Euro'ya mal olacak
Şiddetli hava olayları AB'ye 4 yılda 126 milyar Euro'ya mal olacak
Papa'dan ücret eşitsizliği eleştirisi: İşçi ve yönetici maaşlarındaki uçurum derinleşti
Papa'dan ücret eşitsizliği eleştirisi: İşçi ve yönetici maaşlarındaki uçurum derinleşti
Bir ülke daha, BM Genel Kurulu’nda Filistin’i tanımaya hazırlanıyor
Bir ülke daha, BM Genel Kurulu’nda Filistin’i tanımaya hazırlanıyor
Lego'nun yeni lüks oyuncağı tanıtıldı! Şimdiye kadarki en pahalı set oldu
Lego'nun yeni lüks oyuncağı tanıtıldı! Şimdiye kadarki en pahalı set oldu
16 ülkeden, Gazze’ye giden Küresel Sumud Filosu için güvenlik çağrısı
16 ülkeden, Gazze’ye giden Küresel Sumud Filosu için güvenlik çağrısı
Katar duyurdu: Hamas-İsrail arasında arabuluculuk yapmayacağız
Katar duyurdu: Hamas-İsrail arasında arabuluculuk yapmayacağız