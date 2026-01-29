ABD Dışişleri Bakanı Rubio: ABD'nin Venezuela'da herhangi bir askeri harekat yürütme niyeti yok

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde ülkenin Venezuela'ya ilişkin politikası hakkında ifade verdi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından yakalanması sonrasında ilk kez senatörlerin sorularına cevap veren Rubio, Venezuela'daki Maduro rejiminin "katlanılmaz bir durum oluşturduğunu" ve ABD'nin dünyadaki tüm düşman ve rakipleri için bir operasyon üssü olarak işlev gördüğünü savundu. Venezuela'da bundan sonra atılacak adımlara ilişkin bir soru üzerine Rubio, "Yarım küremizde, hakkında suçlamalar bulunan bir uyuşturucu kaçakçısı tarafından yönetilen ve dünyada ABD'ye rakip, hasım ve düşman olan neredeyse herkes için bir operasyon üssüne dönüşmüş bir rejim vardı" ifadelerini kullandı. Maduro rejiminin ABD için son derece büyük bir stratejik risk oluşturduğunu söyleyen Rubio, "Bu katlanılamaz bir durumdu ve ele alınması gerekiyordu" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, "Ulaşmak istediğimiz şey, toplumun tüm kesimlerinin özgür ve adil seçimlerle temsil edildiği, dostane, istikrarlı, müreffeh ve demokratik bir Venezuela'ya götürecek bir geçiş aşamasıdır. Buna üç haftada ulaşamayacağız, bu biraz zaman alacak" açıklamasını yaptı.

Maduro'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından ilk hedefin istikrarın sağlanması olduğunu ve petrol yaptırımlarının kilit önemde bir araç olduğunu vurgulayan Rubio, Venezuela siyasetinde farklı seslerin ortaya çıkabilmesi için alan açılması gerektiğini ve bunun için de siyasi tutukluların serbest bırakılması gerekeceğini söyledi. Rubio, ABD'nin Venezuela konusunda düşünüldüğünden çok daha ileri bir noktada olduklarını ve kayda değer ilerleme kaydedildiğini de ifade etti.

"Maduro'nun gönüllü olarak ayrılmasını sağlamak için birden fazla teşebbüste bulunduk"

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Trump yönetiminin Maduro ile anlaşma sağlayarak Venezuela liderinin çekilmesini sağlamak için birçok teşebbüste bulunduğunu söyledi. Rubio, "Maduro'nun gönüllü olarak ayrılmasını sağlamak ve bütün bunları yaşamamak için birden fazla teşebbüste bulunduk" ifadelerini kullandı. Rubio, Maduro'nun kolayca müzakere edilecek biri olmadığını, Venezuelalı liderin zaman kazanmaya çalıştığını savundu.

Beyaz Saray’ın Venezuela operasyonunda kongre tartışması

Oturum sırasında Delaware Eyaleti Senatörü Demokrat Chris Coons, Beyaz Saray'ın Venezuela'ya gerçekleştirilecek operasyon öncesinde Kongre ile istişarede bulunmamasını eleştirdi. Maduro'nun yakalanmasının başarılı olarak gerçekleştirilmiş olsa da yüksek risk taşıyan bir faaliyet olduğuna dikkat çeken Coons, ABD yönetiminin Kongre ile istişarede bulunacak zamanı olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Rubio, ABD Kongresi ile istişare meselesinin yönetim içinde gerginliğe neden olduğunu itiraf ederek, "Diğer yandan karşı karşıya olduğumuz durum fazlasıyla özeldi. Aslına bakarsanız, bu misyon Kongre'ye brifing şeklinde sunulamazdı. Çünkü Aralık ayının çok geç bir dönemine kadar Maduro ile yürüttüğümüz müzakere çabaları başarısız olana dek böyle bir seçenek mümkün değildi. Ancak o noktaya gelindikten sonra ABD Başkanı Donald Trump'a bu kararı almasını sağlayacak seçenekler sunuldu" dedi.

Rubio, görevi gizli tutmak istediklerini ve bunun yayılmasının insanların hayatlarını tehlikeye atacağını ifade etti.

"Venezuela'da göreceğiniz tek askeri varlık, Büyükelçilikteki deniz piyadeleri olacak"

Rubio, Connecticut Eyaleti Senatörü Demokrat Chris Murphy'nin Venezeula'daki ABD askeri varlığına ilişkin sorusuna, "Venezuela'da göreceğiniz tek askeri varlık, Büyükelçilikteki deniz piyadeleri olacak. Bu beklentimiz değil, hedefimizdir" cevabını verdi. Rubio, "ABD, Venezuela'da herhangi bir askeri harekat yürütmeye yönelik bir konumlanma içinde bulunmuyor, böyle bir niyeti yok ve buna ihtiyaç duyulacağını da öngörmüyor" dedi.

"Meşru ve demokratik seçimlerin yapıldığı bir Venezuela istiyoruz"

Florida Eyaleti Senatörü Cumhuriyetçi Rick Scott'ın Venezuela'daki seçimlere ilişkin beklentiler konusunda yönelttiği bir soruya Rubio, ABD'nin operasyonunun ardından Venezuela'da bir şeylerin değişmesi için bir fırsat ortaya çıktığı cevabını verdi. Rubio, "ABD ile müttefik, özgür ve müreffeh bir Venezuela'ya ulaşmanın tek yolunun toplumun her kesiminin siyasette temsil edildiği bir yapı olduğuna samimiyetle inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Venezuela'da farklı seslerin siyasi hayata katılmaya başlayabilmesine imkan tanıyacak bir iç uzlaşma sürecine ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan Rubio, "Meşru ve demokratik seçimlerin yapıldığı bir Venezuela istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ABD, Venezuela ile savaşta değil"

ABD Dışişleri Bakanı, Illinois Eyaleti Senatörü Demokrat Tammy Duckworth'un ABD'nin Venezuela ile savaşta olup olmadığına ilişkin sorusuna, "Venezuela ile savaşta değiliz" ifadeleriyle cevap verirken, ABD'nin Venezuela'daki çetelere karşı savaş benzeri bir düzen çerçevesinde mücadele ettiğini söyledi.

"NATO'nun yeniden tasarlanması gerekiyor"

Oturum sırasında New Hampshire Eyaleti Senatörü Demokrat Jeanne Shaheen, Rubio'ya ABD Başkan Trump'ın bazı NATO müttefiki ülkelere muamelesine ilişkin eleştiriler yöneltti. Senatör Shaheen'in ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan NATO ittifakından halen istifade edip etmediğine ilişkin sorusuna Rubio, "Evet, ediyoruz. Fakat NATO'nun yeniden tasarlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı. ABD olmadan NATO'nun var olamayacağını vurgulayan Rubio, "NATO'nun daha güçlü olması için, ortaklarımızın da daha güçlü olması gerekiyor" dedi.

Rubio, NATO müttefiklerinden bazılarının ileri adımlar atmaktan kaçındıklarına işaret etti. Shaheen ise Trump yönetiminin müttefiklerini karşısına almasının ABD'nin konumunu zayıflattığını ve Kanada'nın Çin ile ticaret anlaşması arayışına girmesinin Trump'ın "gümrük vergileriyle yürüttüğü savaşın" ardından geldiğini söyledi.

"Trump Grönland için güç kullanmayacak"

Senatörlere yaptığı açıklamalarda Rubio, ABD'nin Grönland konusunda Danimarka ve Grönland yönetimleri ile teknik düzeyde toplantılar planladığını duyurdu. Grönland konusunda herkes için iyi sonuçlanacak profesyonel bir sürecin işlemekte olduğunu vurgulayan Rubio, "Başkanın Grönland'a olan ilgisi açık. Bu bir ulusal güvenlik meselesi" ifadelerini kullandı. Başkan Trump'ın Grönland için güç kullanmayacağın net bir şekilde ifade ettiğini de vurgulayan Rubio, "Şunu söyleyebilirim ki, şu anda iyi bir noktadayız" şeklinde konuştu.

"Barış Kurulu, BM'nin yerine geçen bir yapı değil"

Hawaii Eyaleti Senatörü Demokrat Brian Schatz'ın Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na ilişkin sorusuna cevap veren Dışişleri Bakanı Rubio, bu yapının Birleşmiş Milletler'e alternatif olmadığını söyledi. Rubio, Barış Kurulu'nun oluşturulmasını sağlayan mekanizmanın bir BM kararıyla kurulduğunu belirten ve halihazırda kurulun tek ve temel odağının Gazze'deki barış planının ikinci ve üçüncü aşamalarının uygulanması olduğunu vurguladı.

Bazı ülkelerin Barış Kurulu'nun BM'nin yerine geçebileceği endişesi taşıdığını da ifade eden Rubio, "Bu, BM'nin yerine geçen bir yapı değil" ifadelerini kullandı. Rubio, "Ancak BM, Gazze söz konusu olduğunda gıda yardımı haricinde çok sınırlı bir işlev gördü. Bu nedenle bu sorumluluğu üstlenecek bir yapının olması çok kritik" şeklinde konuştu.