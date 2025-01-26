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ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Afgan liderlerin başına yüklü miktarda para ödülü koyabiliriz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Afganistan'da bildirilenlerden daha fazla ABD'li tutuklu bulunduğuna dair duyumlar aldıklarını ve bunun doğru olması halinde Afganistan geçici hükümeti üst düzey yöneticilerinin başına yüklü miktarda para ödülü koyabileceklerini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Afgan liderlerin başına yüklü miktarda para ödülü koyabiliriz
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'ten açıklama yaptı. "Afganistan'da, daha önce bildirilenden daha çok ABD'li tutuklu bulunduğunu duyduk." ifadesini kullanan Rubio, bu konuda adım atmaları gerekebileceğini vurguladı.

Rubio, "Eğer bu doğruysa üst düzey liderlerin başına, (terör örgütü El Kaide'nin öldürülen lideri) Usame Bin Ladin için belirlenenden bile daha fazla para ödülü koymak zorunda kalacağız." uyarısı yaptı.

Afganistan ile ABD arasında mahkum takası yapılmıştı

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığının X hesabından 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, ülkede tutuklu bulunan ABD vatandaşları karşılığında ABD'de tutuklu bulunan Han Muhammed adlı Afgan vatandaşının ülkeye döndüğü ifade edilmişti.

Afganistan'dan salıverilen ABD vatandaşlarının bilgilerine dair detay verilmeyen açıklamada, Afgan vatandaşı Muhammed'in yaklaşık 20 yıl önce Nangerhar vilayetinde tutuklandığı kaydedilmişti.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Huleyfi, "Katar'ın iyi niyetli girişimi sonucunda Afganistan'da tutuklu olan iki Amerikan vatandaşı serbest bırakıldı, karşılığında ise ABD'de tutuklu bulunan bir Afgan vatandaşı serbest bırakıldı." ifadesini kullanmıştı.

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