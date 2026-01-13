ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Alman mevkidaşı Wadephul ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rubio, Alman mevkidaşı Wadephul ile başkent Washington’daki Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Görüşmede, bakanlar Venezuela'nın ABD'nin hasım aktörlerinin faaliyetleri için merkez olmaktan çıkarılması ve Rusya ile Ukrayna arasında barışa yönelik çabaların ilerletilmesi konularını değerlendirdi.

Rubio ile Wadephul, İran'ın nükleer silah geliştirmesinin ya da elde etmesinin engellenmesinin önemini yinelerken, tedarik zincirlerinin güvenliğinin sağlanmasını da ele aldı.

Görüşmede taraflar, kritik öncelikler doğrultusunda ABD ve Almanya ortaklığını derinleştirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.