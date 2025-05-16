ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'la nükleer anlaşmaya varılması açısından kritik döneme girildi

Marco Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Antalya'da bulunduğu sırada Amerikan Fox News kanalına, Rusya-Ukrayna, İran nükleer müzakereleri ve Avrupa güvenlik gibi gündem maddelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini sık sık dile getirdiğini hatırlatan Rubio, İran'la nükleer anlaşmaya varılması açısından kritik bir dönemde bulunduklarını vurguladı.

Marco Rubio, nükleer müzakerelerinin başlatılmasıyla Trump'ın İran'a bir fırsat sunduğunu belirterek "Trump, İran'ın teklifi değerlendirmesini umuyor çünkü bu teklif sonsuza kadar masada olmayacak." diye konuştu.

Rubio, "En nihayetinde karar bir kişiye kalıyor, o da İran'ın dini lideri. Umuyoruz ki yıkıcı bir yoldansa barış ve refahı içeren yolu tercih eder." ifadelerini kullandı.

"Başkan Trump, Putin'le masaya oturup bu konuyu görüşene kadar hiçbir şey olmayacak"

Ukrayna'da barışın sağlanması adına daha önce de görüşmeler yapıldığını, müzakerelerde bulunulduğunu aktaran Rubio, ateşkes ve kalıcı barışa giden yolun Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le doğrudan temas kurmasından geçtiğini belirtti.

Rubio, "Başkan Trump, Putin'le masaya oturup bu konuyu görüşene kadar hiçbir şey olmayacak." dedi.

"NATO üyeleri savunma harcamalarını yüzde 5'e çıkaracak"

Rubio, haziran ayındaki NATO 2025 Zirvesi'ne kadar tüm NATO üyelerinin, gelecek on yılda gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 5'ine eşdeğer savunma harcaması yapma hedefi üzerinde anlaşmış olacaklarını söyledi.

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısında bu konunun görüşüldüğünü ve çoğu üye ülkenin savunma harcamalarını artırmaya sıcak baktığını aktaran Rubio, "Gerçekleşmesi halinde bu tarihi bir an olacaktır." diye konuştu.