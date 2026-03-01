  1. Ekonomim
  3. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail ziyaretini iptal etti
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail ziyaretini iptal etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik saldırıların ardından bölgedeki gelişmeleri gerekçe göstererek ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 2 Mart'taki İsrail ziyaretinin iptal edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Dylan Johnson, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Rubio'nun daha önce planlanan İsrail ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

Johnson, açıklamasında, "Bakan Rubio, bölgedeki mevcut durumdan dolayı 2 Mart'ta İsrail'e gitmeyecektir" ifadesini kullandı.

