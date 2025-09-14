  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İsrail'in Katar'a saldırısından memnun değiliz
Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İsrail'in Katar'a saldırısından memnun değiliz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Katar'a düzenlediği saldırıdan memnun olmadıklarını ve bu konuyu İsraillilerle konuşmaları gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İsrail'in Katar'a saldırısından memnun değiliz
Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'e yapacağı ziyaret için Washington'dan ayrılırken, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rubio, İsrail'in Katar'a düzenlediği saldırı hakkında, "Artık olan oldu. Elbette bu durumdan memnun değiliz, Başkan (Donald Trump) da memnun değil. Bu, İsraillilerle olan ilişkilerimizin niteliğini değiştirmeyecek ancak bu konuyu onlarla konuşmamız gerekecek." değerlendirmesini yaptı.

İsrail ziyaretine çıkarken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından da açıklama yapan Rubio, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konularının gündemindeki önemli başlıklar olacağını ifade ederek "bölgede Hamas'a yer olmadığını" savundu.

İsrail ziyaretinin ardından Rubio, İngiltere'ye giderek burada yeni İngiliz Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile bir araya gelecek.

Dünya
İsrail, Suriye'nin güneyindeki yerleşim bölgelerine girdi
İsrail, Suriye'nin güneyindeki yerleşim bölgelerine girdi
İspanya'nın başkenti Madrid'de patlama! Ölü ve çok sayıda yaralı var!
İspanya'nın başkenti Madrid'de patlama! Ölü ve çok sayıda yaralı var!
Gazze'de can kaybı 64 bin 871'e çıktı
Gazze'de can kaybı 64 bin 871'e çıktı
Mars'ta bulunan yaşam belirtisi ne anlama geliyor?
Mars'ta bulunan yaşam belirtisi ne anlama geliyor?
Londra'daki aşırı sağ eyleminde 26 polis yaralandı, 25 kişi gözaltına alındı
Londra'daki aşırı sağ eyleminde 26 polis yaralandı, 25 kişi gözaltına alındı
Berlin polisinden Filistin’e destek gösterisine sert müdahale
Berlin polisinden Filistin’e destek gösterisine sert müdahale