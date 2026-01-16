ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Meksikalı mevkidaşı de la Fuente ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Meksikalı mevkidaşı Juan Ramon de la Fuente ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede ele alınan konular

Açıklamada, görüşmede ABD ile Meksika arasındaki stratejik ortaklığın öneminin bir kez daha vurgulandığı, iki ülkenin karşı karşıya olduğu ortak tehditlerle mücadele konusunun ele alındığı ifade edildi.

Taraflar, bir sonraki toplantısı 23 Ocak’ta yapılacak olan İkili Güvenlik Uygulama Grubunun; güvenlik alanındaki iş birliğini derinleştirmesi, kartellere karşı somut sonuçlar elde etmesi ve ortak sınır boyunca fentanil ile yasa dışı silah trafiğini engellemeye yönelik adımlar atmayı sürdürmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

Bakanlar ayrıca, bilgi paylaşımını artırmaya yönelik ikili ve sınır ötesi güvenlik girişimlerinin yakından takip edilmesi konusunda mutabık kalarak, şubat ayında Washington’da bir toplantı düzenlenmesini kararlaştırdı.