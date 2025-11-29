ABD Dışişleri Bakanı Rubio, yarın Ukraynalı heyetle bir araya gelecek



Ukrayna-Rusya Savaşı'nda çatışmaların sonlandırılmasını hedefleyen barış planı kapsamında, Ukrayna ile Batılı ülkeler arasında yürütülen görüşmeler sürüyor. Bu çerçevede Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov'un liderlik ettiği bir Ukraynalı heyetin, temaslarda bulunmak üzere ABD’ye gelmesi bekleniyor. ABD’li bir yetkili, yapılacak görüşmelere ilişkin açıklamada bulunarak heyetin yarın Florida’da gerçekleştirilecek toplantıda üst düzey ABD’li isimlerle bir araya geleceğini duyurdu. Görüşmede ABD’yi Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun temsil edeceği açıklandı. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner’in de toplantıda yer alacağı bildirildi.

Ukrayna heyetinin başında Umerov yer alıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ukrayna heyetinin savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerde bulunmak üzere ABD'ye doğru yola çıktığını belirtmişti. Zelenskiy, Ukrayna heyetinin başında Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov'un bulunduğunu bildirerek, "Rustem bugün bir rapor sundu ve görev açık: Savaşı sona erdirmek için gereken adımları hızla ve etkili bir şekilde belirlemek. Ukrayna, ABD ile mümkün olan en yapıcı şekilde çalışmaya devam ediyor. Cenevre'deki toplantıların sonuçlarının artık ABD'de görüşülmesini bekliyoruz. Heyetimizin bu pazar günkü çalışmalarının ardından açıklayacağı raporu sabırsızlıkla bekliyorum. Ukrayna onurlu bir barış için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna heyetinin başında bulunan bir önceki isim Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, dün yolsuzlukla mücadele birimlerinin evinde arama yapmasından saatler sonra görevinden istifa etmiş, Zelenskiy Yermak yerine Umerov'u atamıştı.