ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan 29 Ekim mesajı
Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle kutlama mesajı paylaştı.

"Türkiye Cumhuriyeti, uzun süredir değerli bir NATO müttefikidir"

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Marco Rubio’nun şu sözlerine yer verildi:

“ABD ve Amerikan halkı adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102’nci yıl dönümü münasebetiyle Türkiye halkına en içten tebriklerimi sunmak isterim. ABD-Türkiye ilişkileri, küresel barış, güvenlik ve refah için hayati öneme sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti, uzun süredir değerli bir NATO müttefikidir. Türkiye, bölgesel istikrarın korunması ve terörle mücadeleden ticaretin genişletilmesi ve enerji iş birliğinin güçlendirilmesine kadar birçok alanda ortak çıkarlarımızı paylaştığımız hayati bir ortaktır. İkili iş birliğimiz, Amerikalıları, Türkleri ve küresel toplumu daha güvenli ve daha müreffeh hale getirmeye devam etmektedir. Bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sizlerle birlikte kutluyor ve güçlü ortaklığımızı ve ittifakımızı daha da güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”

