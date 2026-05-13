ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan ilginç kombin: Maduro'nun eşofmanlarının aynısını giydi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyareti kapsamında Air Force One uçağında görüntülendi. Rubio’nun yolculuk sırasında gri Nike Tech eşofman takımı giymesi, kısa sürede sosyal medyada çok sayıda yoruma neden oldu.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, Rubio’nun uçaktaki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Rubio’nun resmi bir diplomatik ziyaret sırasında spor kıyafetle görüntülenmesi, sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu. Bazı kullanıcılar Rubio’nun tercihinin Maduro’ya yönelik siyasi bir mesaj taşıdığını savunurken, bazıları da kıyafeti mizahi yorumlarla değerlendirdi.

Rubio’nun bu görüntüsü, ABD ile Çin arasındaki kritik temaslar öncesinde diplomatik gündemin yanında sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.