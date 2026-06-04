ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun cevap veremediği soru: İsrail'in nükleer silahı var mı?

Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat bir milletvekili, ülkenin bir numaralı diplomatı Marco Rubio'yu İsrail'in nükleer silahlara sahip olup olmadığı konusunda sıkıştırdı fakat Dışişleri Bakanı net bir cevap vermedi.

Al Jazeera'nin haberine göre çarşamba günü düzenlenen bir oturumda Kongre Üyesi Joaquin Castro'ya konuşan Rubio, Washington'ın İsrail'in nükleer silahlarına ilişkin kendi resmi pozisyonunu paylaşmayı reddetmesine rağmen, "Dünyanın büyük bir kısmı nükleer silahlara sahip olduklarını değerlendiriyor"dedi.

Rubio, daha sonra bu konunun bunun yerine özel bir ortamda tartışılması gerektiğini öne sürdü.

Oksijen'in derlediği habere göre bu diyalog, ABD siyasetinde İsrail'in nükleer programı hakkında kamuoyu önünde konuşulmasına yönelik on yıllardır süregelen tabunun altını bir kez daha çizdi. Rubio da İsrail’in nükleer silahlarını tartışmaktan kaçınmanın ABD dış politikasının bir "özelliği" olduğunu kabul etti.

'Kırmızı çizgilerini bilmiyoruz'

Castro, ABD'nin İran'a karşı İsrail ile ortak bir savaş içinde olduğu bir dönemde bu sorunun cevaplanmasının zorunlu olduğunu vurgulayarak baskıyı sürdürdü.

Castro, "Eğer gerçekten nükleer silahlara sahiplerse ki haklısınız, açık kaynaklı raporlarda bu durum karşımıza çıkıyor bu nükleer silahları kullanmak için kırmızı çizgilerinin ne olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Kongre Üyesi sözlerine şöyle devam etti:

"Dolayısıyla, hükümetimizin bunu öğrenmek, anlamak ve ardından kararlar almamız için denetim mekanizmamıza ihtiyacımız olan bilgileri vermek adına bir çaba göstermemesi beni şoke ediyor".

Rubio konuyla ilgili "Bu tür şeyler, farklı değerler arasında hassas denge kurmayı gerektiriyor. Bu soruya farklı bir bağlamda yanıt verebilseydik muhtemelen daha eksiksiz bir cevap alabilirdiniz" ifadelerini kullandı.

İsrail'in nükleer silahı olduğu yönündeki söylentiler

İsrail nükleer silahlara sahip olduğunu hiçbir zaman resmi olarak doğrulamamış olsa da bazı İsrailli yetkililer bunları konuşlandırmayı gündeme getirdi. Örneğin Kasım 2023'te ülkenin Miras Bakanı Amichai Eliyahu, Gazze'ye nükleer bomba atılmasının "bir seçenek" olduğunu öne sürmüştü.

ABD'deki bazı İsrail yanlısı politikacılar da İsrail'i Filistinlilere karşı nükleer silah kullanmaya çağırdı. Bir Trump müttefiki olan ABD Kongre Üyesi Randy Fine geçen yıl yaptığı açıklamada, "Koşulsuz teslimiyeti sağlamak için Japonları iki kez nükleer silahla vurduk. Burada da aynısının olması gerekiyor" demişti.