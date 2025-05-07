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ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da yeni başbakan seçilen Friedrich Merz'i tebrik etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya parlamentosunda yapılan oylama sonucu yeni seçilen Şansölye Friedrich Merz'i kutladı.

Haber Merkezi
AA
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da yeni başbakan seçilen Friedrich Merz'i tebrik etti
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısına Avrupa ve Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Almanya parlamentosunda gerçekleştirilen ikinci tur oylamanın sonunda şansölye seçilen Merz'i kutladığını belirten Bruce, Almanya ile işbirliğinin devam edeceğini belirtti.

"Frederick Merz'i Almanya'da şansölye olarak seçilmesinden dolayı kutluyoruz"

Bruce, "Frederick Merz'i Almanya'da şansölye olarak seçilmesinden dolayı kutluyoruz. ABD ve Avrupa'nın güvenliğini sağlamak için Almanya ve bir sonraki hükümetiyle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Merz, Almanya'nın 10. şansölyesi oldu

Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) 23 Şubat'taki ani seçimler sonrasında Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon anlaşması imzalamasıyla parlamentodan onay alabilen Merz, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Almanya'nın 10. şansölyesi oldu.

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