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ABD Dışişleri Bakanlığı: Suriye, beklenen adımları atarsa bölgede uzun bir barış görebiliriz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki yeni yönetimin kendilerinden beklenen bazı adımları atması halinde bölgede uzun bir barış ve refah görülebileceğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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ABD Dışişleri Bakanlığı: Suriye, beklenen adımları atarsa bölgede uzun bir barış görebiliriz
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, düzenlediği basın brifinginde Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Pigott, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı görüşmenin ardından yaptırımların kaldırılmasına yönelik açıklamayı anımsatarak, "Bu, Suriye için önemli bir yeniden başlama fırsatıdır." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da hemen ardından Suriyeli mevkidaşı ile Türkiye'de bir araya geldiğini ifade eden sözcü, bu görüşmede de çok olumlu başlıkların ele alındığını belirtti.

"Suriye, beklenen adımları atarsa bölgede uzun bir barış görebiliriz"

Pigott, "Bu görüşmeler, Suriye'ye kalkınma yolunda yeniden bir fırsat vermekle ilgilidir. Başkan Trump tarafından atılan adımlar oldu. Suriye'nin atması gereken adımları bu kürsüden detaylandırdık. Şimdi atmalarını umduğumuz bu adımları atarlarsa, Başkan'ın tüm bölge için arzu ettiği uzun bir barış ve refah görebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

ABD'li sözcü, Suriye'ye yaptırımların tam olarak ne zaman ve ne şekilde kaldırılacağı ile ilgili sorulara şu aşamada net bir yanıt veremeyeceğini söyledi.

"Suriyeli geçici yönetim söz konusu olduğunda biz burada barış ve refah görmek istiyoruz"

Pigott, önceki günkü açıklamalarında, "Başkan, tüm bu bölgenin geliştiğini görmek istediğinden bahsetti. Suriyeli geçici yönetim söz konusu olduğunda biz burada barış ve refah görmek istiyoruz." şeklinde konuşmuştu.

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'da yaptığı konuşmada, ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması yönünde talimat vereceğini ve bunun Suriye için yeni bir başlangıç imkanı olacağını ifade etmişti.

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