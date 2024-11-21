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ABD Dışişleri Sözcüsü Miller: Ukrayna'nın 4,65 milyar dolarlık borcunun iptali Kongre'ye bağlı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Ukrayna'nın 4,65 milyar dolarlık borcunun iptaline ilişkin kararın Kongre'ye bağlı olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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ABD Dışişleri Sözcüsü Miller: Ukrayna'nın 4,65 milyar dolarlık borcunun iptali Kongre'ye bağlı
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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın günlük brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Miller, "Kongrenin, ABD hükümetinin Ukrayna'nın borcunun yarısını yani yaklaşık 4,65 milyar doları iptal edeceğinden haberdar mısınız?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

Miller, Kongrenin nisanda Ukrayna'ya ekonomik destek sağlayan ek ödenek tasarısını geçirdiğini hatırlattı.

"Borç hükümet tarafından iptal edilebilir"

Bu ekonomik desteğin bir kısmının borç olarak verildiğini kaydeden Miller, tasarı çerçevesinde bu borcun hükümet tarafından iptal edilebileceğini söyledi.

Miller, bu borcu iptal etmek ve Ukrayna'ya ekonomik yardım sağlamak için yasada belirtilen adımın atıldığını ancak Kongre'nin bu iptal kararını reddetme seçeneğinin bulunduğunu, bu yüzden de iptal kararının akıbetinin Kongreye bağlı olduğunu vurguladı.

Öte yandan Miller, Kongre'nin böyle bir karar alacağını düşünmediğini sözlerine ekledi.

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