ABD Dışişleri'nin Afrika haritası fiyaskosu: Tüm ülkeler yanlış etiketlendi, sosyal medya ayağa kalktı

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Rio de Janeiro'da düzenlenen AIDS 2026 Konferansı, ABD Dışişleri Bakanlığının kullandığı hatalı Afrika haritası nedeniyle gündeme oturdu. Yeni sağlık anlaşmalarına ilişkin sunum sırasında ekrana yansıtılan haritada çok sayıda coğrafi yanlışlık tespit edilirken, görselde OpenAI araçlarıyla oluşturulduğunu gösteren bir yapay zeka filigranının bulunması da dikkat çekti. OpenAI, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaşanan hatanın sorumluluğunu üstlendiğini açıkladı. Bakanlık, sunum öncesinde bir personelin slaytları son anda değiştirmesi nedeniyle yanlış haritanın kullanıldığını ve karışıklığın bu şekilde ortaya çıktığını bildirdi.

Sunumda yer alan haritada, ABD'nin askeri varlık bulundurduğu Nijer, Sahra Çölü'nde denize kıyısı olmayan bir ülke olarak yanlış konumlandırıldı. Mozambik, Afrika Boynuzu'na taşınırken, Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili ise kıtanın doğu tarafında gösterildi. Haritadaki çok sayıda yanlış etiketleme ve konumlandırma, katılımcıların tepkisini çekti.

Hatalı görseller ilk olarak AIDS uzmanı Emily Bass tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan paylaşımın ardından uzmanlar, haritayı hazırlayan ve onaylayan kişilerin temel Afrika coğrafyasına hakim olmadığını ve içeriğin yeterince denetlenmediğini dile getirdi.

Söz konusu sunum, ABD'nin AIDS'le Mücadele Acil Durum Planı'nı (PEPFAR) yürüten üst düzey sağlık yetkilisi Jeff Graham tarafından gerçekleştirildi.

Tartışmalara rağmen ABD Dışişleri Bakanlığı, konferanstaki temasların verimli geçtiğini belirterek Afrika ülkeleriyle AIDS'le mücadelede iş birliğinin ve ortak çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.