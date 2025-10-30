ABD, Dodik’e uygulanan yaptırımları kaldırma kararı aldı

ABD, Dayton Barış Antlaşması'nın hükümlerinin yerine getirilmesine engel olduğu ve tehlike arz ettiği gerekçesiyle Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Eski Başkanı Milorad Dodik’e yaptırım uygulanmasına karar vermişti.

2017 yılından bu yana uygulanan yaptırımı kaldırma kararı aldı

ABD Yabancıların Mal Varlıklarının Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından yapılan açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı’nın Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Eski Başkanı Milorad Dodik'e, destek verenlere ve aile bireylerine yönelik 2017 yılından bu yana uygulanan yaptırımı kaldırma kararı aldı. OFAC açıklamasında, aralarında bakanların da bulunduğu Dodik’in en yakınları, kızı ve oğlunun yaptırım listesinden neden çıkarıldığına ilişkin bilgi verilmedi. Ancak Sırp yetkililer, yaptırım listesinden çıkarılan isimlerin Rusya ile olan dostane bağların yanı sıra ABD ile işbirliği ilişkilerini geliştirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Dodik, sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Ağustos ayında "siyasi yasak" kararıyla görevden alınan Dodik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "ABD Başkanı Donald Trump’a Sırp Cumhuriyeti’ne ve temsilcileri ile ailelerine uygulanan büyük haksızlığı düzelttiği için teşekkür ediyorum. Yaptırımların kaldırılması yalnızca yasal değil aynı zamanda Sırp Cumhuriyeti’ne onurlu bir şekilde hizmet eden herkes hakkındaki gerçeğin ahlaki olarak düzeltilmesi demek" ifadelerini kullandı. Sırp Cumhuriyeti'nin Bosna Hersek’ten ayrılmasını savunan Rus yanlısı Dodik’in görevden alınmasının ardından yerine gelen Ana Trii Babi, Bosna Hersek’te 23 Kasım'da yapılması planlanan erken cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar görevde kalacak.