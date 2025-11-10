ABD, Doğu Pasifik'te iki tekneyi vurdu: 6 ölü (VİDEO)

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün, Başkan Trump'ın emriyle terör listemizde bulunanlar tarafından işletilen 2 gemiye 2 ölümcül kinetik saldırı düzenlendi” ifadesini kullandı.

Söz konusu gemilerin uyuşturucu kaçırdığını ve içinde uyuşturucu olduğunu öne süren Hegseth, gemilerin Pasifik'in doğusunda uyuşturucu kaçakçılığı rotasında olduğunu belirtti. Hegseth, saldırıların uluslararası sularda yapıldığını, her iki gemide bulunan 3'er kişinin öldürüldüğünü ve ABD güçlerinden kimsenin zarar görmediğini kaydetti.