ABD, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen tekneyi vurdu: 3 ölü (Video)

ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha hava saldırısı düzenlendiğini duyurarak, saldırıda 3 erkek narko-teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen tekneyi vurdu: 3 ölü (Video)
ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen teknelere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten ortak görev gücünün, SOUTHCOM komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Elde edilen istihbaratın "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlara ait teknenin uyuşturucu taşıdığını doğruladığı vurgulanarak, "Bu operasyon sırasında 3 erkek narko-terörist öldürülmüş, hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

Japonya’da 6.2 büyüklüğünde depremJaponya’da 6.2 büyüklüğünde depremDünya
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 27 Nisan 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 27 Nisan 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji açıkladı: Kuzeyde sıcaklıklar azalacak, yurtta yağış etkili olacak! İşte il il tahminlerMeteoroloji açıkladı: Kuzeyde sıcaklıklar azalacak, yurtta yağış etkili olacak! İşte il il tahminlerGündem
Altında yön ne olacak? İşte 27 Nisan 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltında yön ne olacak? İşte 27 Nisan 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans

 