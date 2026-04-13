  ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen iki tekneyi vurdu
ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen iki tekneyi vurdu

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği 2 teknenin vurulduğunu ve 5 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

SOUTHCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıyan 2 teknenin vurulduğu ve 5 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

İstihbarat bulgularının, teknelerde uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunulduğunu doğruladığı aktarılan açıklamada, olay anına ilişkin görüntüler de yer aldı.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

