ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen tekneyi vurdu (Video)
ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknenin vurulduğunu ve 2 kişinin öldürüldüğünü belirtti.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SOUTHCOM, X hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknenin vurulduğu, saldırı sonucu 2 kişinin öldürüldüğü ve 1 kişinin ise sağ kurtulduğu kaydedildi.
İstihbarat bulgularının geminin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı savunulan açıklamada, ayrıca saldırıya ilişkin görüntüler yer aldı.