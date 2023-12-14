ABD donanması Avustralya'dan Kızıldeniz'e savaş gemisi göndermesini istedi

ABC News'un haberine göre, ABD Donanması'nın Avustralya'dan Kızıldeniz'e savaş gemisi gönderme talebi, Avustralya'nın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda onaylanan Gazze'de insani ara verilmesi yönündeki karar tasarısına "evet" oyu kullanmasından bir gün sonra geldi.

Avustralya Başbakan Vekili Richard Marles, hükümetin talebi değerlendirdiğini ancak ülkesinin odak noktasının "kendi yakın bölgesindeki" deniz gücü faaliyetleri olduğunu söyledi. Ayrıca 9News'un haberine göre, Avustralya Hazine Bakanı Jim Chalmers, Kraliyet Donanması'nın deniz güvenliğini korumaya yönelik uluslararası çabaların bir parçası olarak Orta Doğu'da uzun süredir varlığını sürdürdüğünü belirtti.

"Bölgede uluslararası koalisyona zaten katkı sunuyoruz"

Chalmers, "Dünyanın bu bölgesinde uluslararası koalisyona zaten katkı sunuyoruz" dedi. Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, dün düzenlediği basın toplantısında, uluslararası toplumun Kızıldeniz'deki gemileri koruyacak bir görev gücünü desteklemesi gerektiğini söylemişti.

Kızıldeniz'de Yemen açıklarında Norveç bayraklı bir petrol gemisinin hedef alınmasını değerlendiren Ryder, söz konusu eylemi "istikrarı bozucu" olarak nitelendirerek "Bu, uluslararası bir sorun ve uluslararası bir çözüm gerektiriyor" ifadesini kullanmıştı.

Husiler Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alıyor

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti. İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise 4 Aralık'ta X sosyal medya platformundan, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Kızıldeniz'in güneyinde ABD Donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.