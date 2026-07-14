  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD duyurdu: İran'a saldırılar 5 saatte tamamlandı
Takip Et

ABD duyurdu: İran'a saldırılar 5 saatte tamamlandı

ABD ordusu İran’a karşı başlatılan son saldırıların 5 saatte tamamlandığını duyurarak, bu kapsamda çok sayıda askeri hedefin vurulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD duyurdu: İran'a saldırılar 5 saatte tamamlandı
Takip Et

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’a karşı başlatılan son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, saldırıların 5 saat sürdüğü ifade edilerek, "ABD güçleri, İran'ın ticari gemileri hedef alma kabiliyetini daha da zayıflatmak amacıyla Buşehr, Çabahar, Cask, Konarak, Ebu Musa ve Bender Abbas dâhil İran genelindeki askeri hedefleri başarıyla vurdu. CENTCOM; İran'ın kıyı savunma sistemlerine, füze ve insansız hava aracı tesislerine ve denizcilik unsurlarına karşı hassas güdümlü mühimmatlar kullandı" denildi.

ABD duyurdu: İran'a saldırılar 5 saatte tamamlandı - Resim : 1

Orta Doğu genelinde 50 bini aşkın ABD askeri personelinin konuşlu olduğu hatırlatılan açıklamada, "Amerikan güçleri teyakkuz halinde olmaya devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

ABD, İran’a yeni saldırılar düzenlemişti

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ı yeniden hedef alacaklarını açıklamasının ardından, CENTCOM İran’a yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurmuştu.