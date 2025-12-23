ABD, düzensiz göçmenlere gönüllü ayrılmaları için verilen teşviki artırdı

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE), düzensiz göçmenlere ilişkin dikkat çeken bir videoyu ABD merkezli X sosyal medya platformunda paylaştı. Yapay zekâ ile hazırlanan videoda, “Noel Baba” figürünün ICE üniforması giyerek düzensiz göçmenleri yakalayıp sınır dışı ettiği sahneler yer aldı.

Paylaşıma eşlik eden açıklamada ise, yıl sonuna kadar ülkeden “gönüllü olarak ayrılmayı” kabul eden düzensiz göçmenlere sunulan teşvik miktarının 3 bin dolara yükseltildiği duyuruldu.

1000 dolarlık teşvik

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, düzensiz göçmenlerin "CBP Home" adlı uygulama aracılığıyla ülkeyi gönüllü şekilde terk etmeleri için 1000 dolarlık teşvik sağlıyor.

ICE, Trump'ın ikinci döneminin ilk 9 ayında, Chicago, Los Angeles ve Charlotte, North Carolina dahil pek çok şehirde düzenlediği göçmenlik operasyonları kapsamında yaklaşık 220 bin kişiyi gözaltına alırken, bunların yaklaşık 75 bininin sabıka kaydı bulunmuyor.