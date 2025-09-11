ABD Eğitim Bakanlığı, azınlık öğrencilerine ayrılan 350 milyon dolarlık fonu kesti

  1. Ekonomim
ABD Eğitim Bakanı Linda McMahon, azınlık öğrencilerini desteklemeye yönelik önde gelen üniversitelere sağlanan 350 milyon dolarlık fonu durdurduğunu bildirdi.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Eğitim Bakanı McMahon, azınlık öğrencileri için ayrılan fonlara ilişkin yaptığı açıklamada, üniversitelerde azınlık öğrencilerini desteklemeyi amaçlayan programların "ırkçı" olduğunu savundu.

McMahon, bu kapsamda üniversitelere bu yıl sağlanacak 350 milyon dolarlık hibenin askıya alındığını, yeterli maddi olanağı bulunmayan öğrencileri desteklemek için oluşturulan programların da yeniden gözden geçirileceğini açıkladı.

Harvard, Columbia ve UPenn

ABD'de son dönemde üniversitelere yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlar gerekçe gösterilerek federal fonların dondurulması gündemde bulunuyor.

Harvard Üniversitesi profesörleri, Başkan Donald Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

Trump yönetiminin "antisemitizmle mücadele" politikası kapsamında hedef aldığı Columbia Üniversitesi de okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmemesi için hükümetin taleplerine uyulması kararı aldığını açıklamıştı.

Pensilvanya Üniversitesine (UPenn) ayrılan 175 milyon dolarlık federal fonun ise okulun yüzme takımında yer alan transseksüel sporcu nedeniyle geçen ay askıya alındığı belirtilmişti.

