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ABD Eğitim Bakanlığı’nda büyük kıyım! Yeni işten çıkarma planı devreye alınıyor

Trump yönetimi, ABD Eğitim Bakanlığı çalışanlarının yarısının işine son verme planını devreye aldı. Trump, 2024 seçim kampanyasında bakanlığın “feshedileceğini” vaat etmişti. Bakanlık kapatılıyor mu? İşte detaylar

Haber Merkezi
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ABD Eğitim Bakanlığı’nda büyük kıyım! Yeni işten çıkarma planı devreye alınıyor
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ABD Eğitim Bakanlığı, "yeniden yapılanma süreci" kapsamında bünyesindeki sivil çalışanların 1300'ünü işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

İşten çıkarma planı devreye alınıyor

Bakanlık yetkililerinden Rachel Oglesby, yaptığı açıklamada, "yeniden yapılanma süreci" çerçevesinde planlanan işten çıkarmaların yakın zamanda gerçekleşeceğini belirtti.

Eğitim Bakanlığının toplam personel sayısının yaklaşık 4 binden fazla kişiden oluştuğunu ve bunlardan 1300'ünün işten çıkarılmasının planlandığını kaydeden Oglesby, bakanlığın New York, Boston, Chicago ve Cleveland gibi şehirlerdeki binalarının kira sözleşmelerini de feshettiğini söyledi.

Federal kurumlarda işten çıkarmalar devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminde "federal bürokrasi ve israfı azaltmak" yönünde politikalar benimseyeceğini duyurmuş ve göreve başladığı günden itibaren başta Adalet Bakanlığı olmak üzere farklı federal kurumlarda görev yapan birçok kişinin görevine son vermişti.

Trump'ın "Eğitim Bakanlığını kapatma" planları

Trump, seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada, "Yönetimin başına geçtiğimde yapacağım ilk işlerden biri, Washington'daki Eğitim Bakanlığını kapatmak olacak. Tüm eğitim ve öğretimle alakalı işleyişlerin eyaletlere geri verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın Eğitim Bakanlığını kapatabilmesi için Senato'dan en az 60 oy alması ve bunun için demokratların oyuna da ihtiyaç duyacağını belirten uzmanlar, bu durumun pek mümkün olmadığı, bunun yerine Eğitim Bakanlığının başına temsili birinin atanmasının, Bakanlığı Trump dönemi boyunca etkisiz hale getirebileceği görüşünde.​​​​​​​

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