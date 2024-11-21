ABD elçisi Hochstein: Hizbullah-İsrail ateşkes görüşmelerinde olumlu ilerleme kaydedildi

Hochstein, Hizbullah'ın bazı yorumlarda bulunarak ABD ateşkes teklifinin metnini kabul ettiğini belirtmesinin ardından son iki günde Lübnanlı yetkililerle görüştü. Salı günü Hizbullah ile İsrail arasındaki uçurumun "daraldığını" ve iki taraf arasında bir anlaşma konusunda iyimserlik yarattığını söyledi.

Hochstein, Netanyahu ile görüşecek

Hochstein, bugün İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşecek.

İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışma, Hizbullah'ın Filistin İslami Hareketi'nin bir gün önceki saldırısıyla "dayanışma" içinde kuzey İsrail'e roketler fırlatmasının ardından 8 Ekim 2023'te başladı.

İki taraf, İsrail'in Lübnan genelinde yoğun bir hava saldırısı ve güneyde bir kara harekatı başlattığı Eylül sonuna kadar düşük seviyeli, karşılıklı çatışmalara girdi. O zamandan beri, Hizbullah'ın üst düzey liderliğinin neredeyse tamamı öldürüldü ve grup, savaş alanında ve dışında sürekli kayıplarla karşı karşıya kaldı.