  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD elçisi Hochstein: Hizbullah-İsrail ateşkes görüşmelerinde olumlu ilerleme kaydedildi
Takip Et

ABD elçisi Hochstein: Hizbullah-İsrail ateşkes görüşmelerinde olumlu ilerleme kaydedildi

ABD elçisi Amos Hochstein, İsrail ile Hizbullah arasındaki 13 aylık çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan Beyrut görüşmelerinin ardından Lübnan'da ateşkese doğru "olumlu ilerleme" kaydedildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD elçisi Hochstein: Hizbullah-İsrail ateşkes görüşmelerinde olumlu ilerleme kaydedildi
Takip Et

Hochstein, Hizbullah'ın bazı yorumlarda bulunarak ABD ateşkes teklifinin metnini kabul ettiğini belirtmesinin ardından son iki günde Lübnanlı yetkililerle görüştü. Salı günü Hizbullah ile İsrail arasındaki uçurumun "daraldığını" ve iki taraf arasında bir anlaşma konusunda iyimserlik yarattığını söyledi.

Hochstein, Netanyahu ile görüşecek

Hochstein, bugün İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşecek.

İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışma, Hizbullah'ın Filistin İslami Hareketi'nin bir gün önceki saldırısıyla "dayanışma" içinde kuzey İsrail'e roketler fırlatmasının ardından 8 Ekim 2023'te başladı.

İki taraf, İsrail'in Lübnan genelinde yoğun bir hava saldırısı ve güneyde bir kara harekatı başlattığı Eylül sonuna kadar düşük seviyeli, karşılıklı çatışmalara girdi. O zamandan beri, Hizbullah'ın üst düzey liderliğinin neredeyse tamamı öldürüldü ve grup, savaş alanında ve dışında sürekli kayıplarla karşı karşıya kaldı.

İsrail Gazze'nin güneyinde sığınmacıların kaldığı çadırı bombaladı! 6 kişi hayatını kaybettiİsrail Gazze'nin güneyinde sığınmacıların kaldığı çadırı bombaladı! 6 kişi hayatını kaybettiDünya

 

Dünya
Trump’tan kaçmak isteyenlerden İtalya'ya yoğun ilgi: 1 Euro'ya ev almak için sıraya girdiler
Trump’tan kaçmak isteyenlerden İtalya'ya yoğun ilgi: 1 Euro'ya ev almak için sıraya girdiler
İsrail Gazze'nin kuzeyine iki saldırı düzenledi! Saldırıda 88 kişi hayatını kaybetti
İsrail Gazze'nin kuzeyine iki saldırı düzenledi! Saldırıda 88 kişi hayatını kaybetti
İsrail Gazze'nin güneyinde sığınmacıların kaldığı çadırı bombaladı! 6 kişi hayatını kaybetti
İsrail Gazze'nin güneyinde sığınmacıların kaldığı çadırı bombaladı! 6 kişi hayatını kaybetti
ABD, GlobalFoundries’e 1,5 milyar dolar çip yatırımı desteğini onayladı
ABD, GlobalFoundries’e 1,5 milyar dolar çip yatırımı desteğini onayladı
NASA yüzlerce çalışanı daha işten çıkarıyor
NASA yüzlerce çalışanı daha işten çıkarıyor
Duvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara satıldı
Duvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara satıldı