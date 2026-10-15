ABD en büyük nükleer olmayan bombasını İran için hazırlıyor

ABD ordusunun, Donald Trump'ın ara seçimlerden önce veya sonra İran'a yönelik askeri operasyonları yeniden başlatma emri vermesi ihtimaline karşı yeni saldırı planları hazırladığı ortaya çıktı. CNN'in ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, hazırlanan stratejik planlarda İran'ın nükleer tesisleri ile kritik enerji altyapısının hedef alınması öngörülüyor.

Dev bomba ilk kez kullanılabilir

Gündeme gelen planlar arasında, kamuoyunda "Tüm Bombaların Anası" olarak bilinen ve ABD ordusunun en büyük nükleer olmayan bombası olan GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) silahının kullanılmasının da bulunduğu belirtiliyor. Yaklaşık 9 bin 525 kilogram ağırlığındaki bu devasa bombanın İran'a karşı devreye sokulmasının, bölgedeki çatışmaları ve savaşın boyutunu tırmandırma riski taşıdığına dikkat çekiliyor. Ancak askeri uzmanlar, bu silahın stratejik hedeflere ulaşmada ne derece etkili olacağı konusunda soru işaretleri barındırdığına işaret ediyor.

Seçim sonrası risk masada

Washington ile Tahran arasında sürdürülen diplomatik temaslara rağmen tansiyon düşmezken, Trump daha önce yaptığı bir açıklamada 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce İran'a yeni bir saldırı düzenlemeyeceğini ifade etmişti. Ancak Trump'ın seçimlerin ardından askeri operasyonları yeniden başlatma ihtimalini açık bırakması, Washington yönetiminin hazırlıklarını hızlandırmasına neden oldu.