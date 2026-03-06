ABD Enerji Bakanı Wright: Benzin fiyatları haftalar içinde düşecek

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Fox News kanalında katıldığı yayında, enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD donanmasının gerekirse Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmesinin ne kadar hızlı gerçekleşeceğine dair soruya Wright, "Mümkün olduğunca çabuk." yanıtını verdi.

Wright, şu anda ABD'nin tüm askeri varlıklarının odak noktasının "İran'ın komşularına ve bölgedeki Amerikalılara zarar verme kapasitesini bastırmak" olduğunu belirterek, "Bu nedenle önce onların sorun çıkarma yeteneklerini büyük ölçüde azaltmalıyız. Ardından makul olduğu anda gemileri boğazdan geçirmeli ve enerji akışını yeniden sağlamalıyız." diye konuştu.

Hindistan'ın Rus petrolü alımına neden izin verildiği sorusu üzerine de Wright, bunun pragmatik bir adım olduğunu savundu.

Wright, "Bu Rusya'ya karşı politikada bir değişiklik değil. Ancak Güney Asya'da Hindistan rafinerilerinin yakınında birçok Rus petrol tankeri var. Hindistan ve tüm Asya ülkeleri Hürmüz Boğazı üzerinden çok fazla petrol alıyor. Sorun da burada. Rafinerilerin çalışmaya devam edebilmesi için petrolü getirmeye yönelik pragmatik çözümler istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgeye Amerikan petrolünün nakliyesinin daha uzun sürdüğünü dile getiren Wright, hızlı hareket etmek için piyasada bulunan bazı "yüzen varillerin" rafinerilere taşınmasına karar verdiklerini anlattı.

Wright, benzin fiyatlarının ne zaman düşeceğine dair soru üzerine, "En kötü ihtimalle birkaç hafta süreceğini düşünüyorum, birkaç ay değil. İran 47 yıldır, tüm rejimin tarihi boyunca, enerji fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Şu anda onların yıkım yaratma, Amerikalıları öldürme ve komşularını terörize etme yeteneklerine nihayet son vermek için küçük bir kesinti yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Chris Wright, ABD yönetiminin enerji maliyetlerini düşürmek için nükleer tesisleri yeniden açmayı düşünüp düşünmediği sorusuna da "Kesinlikle." yanıtını verdi.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD'de benzinin ortalama fiyatı geçen haftaya göre yüzde 11,3 artarak galon başına 3,32 dolara ulaştı.

AAA'dan 5 Mart'ta yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki gerilimler ve artan ham petrol fiyatlarının, ilkbaharda yükselen taleple birlikte benzin fiyatlarını yukarı çektiği belirtildi.