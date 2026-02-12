  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD Enerji Bakanı Wright, Venezuela'da
Takip Et

ABD Enerji Bakanı Wright, Venezuela'da

Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanı Christopher Wright, Venezuela'ya resmi ziyarette bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Enerji Bakanı Wright, Venezuela'da
Takip Et

ABD Enerji Bakanı Christopher Wright, Venezuela’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile bir araya geldi.

Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamada, taraflar arasındaki görüşmede, Bolivarcı ulusun enerji egemenliği ve iki ülke arasındaki tarihsel ikili ilişkiler çerçevesinde her iki ülke için de fayda sağlayacak bir enerji gündeminin ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, Rodriguez ile Wright'ın, Venezuela'nın geniş rezervleri ve hidrokarbonların güvenli tedariki için mevcut altyapıdan yararlanarak bölgesel enerji piyasasını istikrara kavuşturacak bir diyaloğun sürdürülmesinin öneminde mutabık kaldığı belirtildi.

Dünyada bir ilk: İrlanda sanatçılara maaş bağlayacakDünyada bir ilk: İrlanda sanatçılara maaş bağlayacakDünya
Faizsiz kredi 2026: Hangi banka ne kadar limit veriyor? İşte banka banka faizsiz kredi kampanyalarıFaizsiz kredi 2026: Hangi banka ne kadar limit veriyor? İşte banka banka faizsiz kredi kampanyalarıEkonomi
Temu gümrük engelini aştı, Türkiye'ye geri döndü: İşte sepet al limitiTemu gümrük engelini aştı, Türkiye'ye geri döndü: İşte sepet al limitiEkonomi
Benzine zam geldi, fiyatlar değişti: İşte 12 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam geldi, fiyatlar değişti: İşte 12 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 