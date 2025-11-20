ABD Enerji Bakanlığı, Pensilvanya’daki nükleer santrale 1 milyar dolarlık kredi sağladı

  1. Ekonomim
ABD Enerji Bakanlığı, Pensilvanya eyaletinin Three Mile Island bölgesindeki nükleer enerji santralinin yeniden faaliyete geçirilmesi için 1 milyar dolarlık kredi vereceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Microsoft'un veri merkezlerine güç sağlamak üzere sözleşme yaptığı Three Mile Island’daki nükleer santralin yeniden faal hale getirilmesine finansman sağlamak için 1 milyar dolar kredi verilecek.

Microsoft ile 20 yıllık anlaşma

Constellation Energy, geçen yıl Microsoft ile yaptığı 20 yıllık anlaşma kapsamında santrali yeniden hayata geçirmek için 1,6 milyar dolar harcayacağını duyururken projede yaklaşık 800 bin evin ihtiyacına eşdeğer enerjinin sağlanabileceği aktarıldı.

Yeniden faaliyete geçiş takvimi

2019’da kapatılan santralin 2027 yılında yeniden faaliyete geçmesi beklenirken tesiste türbin, jeneratör ve ana güç trafosu ile soğutma ve kontrol sistemleri dahil olmak üzere, ekipmanların onarımı için çalışıldığı kaydedildi.

