ABD, eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya ev hapsi cezası verilmesini kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Batı Yarımküre İşlerinden Sorumlu Büro'nun X sosyal medya hesabından Bolsonaro'nun ev hapsi cezasına çarptırılmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes'in Bolsonaro hakkında verdiği ev hapsi kararının kınandığı açıklamada, "bu eyleme yardım ve yataklık eden herkesin sorumlu tutulacağı" ifade edildi.

Bolsonaro'ya ev hapsi cezası verilmişti

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Bolsonaro'ya geçen ay elektronik ayak kelepçesi ve sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından ev hapsi cezası verilmesine hükmetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Bolsonaro'ya destek vermiş, Dışişleri Bakanlığı da Yargıç Moraes'in yanı sıra "mahkemedeki ekibi" ve bu kişilerin birinci dereceden akrabalarına vize kısıtlaması uygulanacağını açıklamıştı.

Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde, sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik darbe planına dahil olduğunu iddia etmiş, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.