ABD, F-35 siparişlerinde kesintiye gidecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) gelecek yıl satın alacağı F-35 savaş uçaklarının sayısında yüzde 18'lik bir kesinti yapılmasını istediği öne sürüldü. Reuters haber ajansı, iddiayı konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdı.

ABD Kongresi'nin gelecek savunma bütçesinin büyüklüğüne getirdiği sınırın yönetimi yeni kesintilere zorlaması Pentagon'un Lockheed Martin yapımı hayalet savaş uçağı için verdiği siparişleri etkileyecek. 83 adet olması beklenen F-35’lerin 70'in altına düşmesi ile savaş uçağı için yapılan harcamalarda tahmini 1,6 milyar dolarlık bir düşüş yaşanması bekleniyor.

Bütçe sıkıntısı yaşanıyor

Reuters’a konuşan kaynaklar, Biden'ın genel savunma ve ulusal güvenlik bütçe talebinin 895 milyar dolar olmasının beklendiğini, bunun da çok çeşitli programlarda derin kesintileri, mevcut programlarda gecikmeleri ve Ukrayna ile İsrail'deki savaşlar nedeniyle tükenen silah stoklarını yenileme çabalarını yavaşlatmayı zorunlu kıldığını söyledi.

Kaynaklar, Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi arasındaki bütçe müzakerelerinin büyük ölçüde tamamlandığını, ancak nihai miktarın 11 Mart'ta açıklanması beklenen bütçe talebinden önce değişebileceğini de vurguladı.

F-35'i üreten şirketin hisseleri değer kaybetti

F-35 siparişlerindeki düşüş, gelirinin yaklaşık dörtte birini savaş uçağı programından elde eden Lockheed Martin'i etkileyebilir. Tipine bağlı olarak her biri 80 milyon ile 120 milyon dolar arasında bir maliyete sahip olan savaş uçaklarına uluslararası talepse güçlü seyretmeye devam ediyor.

Lockheed yaptığı açıklamada, gelecek aylarda 2025 mali yılı bütçesi üzerinde "Biden yönetimi ve Kongre ile çalışmayı dört gözle bekledikleri" belirtildi.

Lockheed hisseleri haberin ardından yüzde 2,6 değer kaybetti.

ABD Savunma Bakanlığı’nın bütçe ofisi ve F-35 programını yürüten Ortak Program ofisi de yorum yapmayı reddetti.

Pentagon geçen yıl Lockheed Martin'den 9,8 milyar dolar karşılığında 83 adet F-35 savaş uçağı satın alacağını hesaplamıştı.

Yıllık bütçe beklenenden düşük geldi

Bakanlık geçen ilkbahardaki tahmininde, 2025 yılında yaklaşık 880 milyar dolara ve toplam 929 milyar dolarlık bir ulusal savunma bütçesine ihtiyaç duyacağını öngörüyordu.

Ancak 2023 ortalarında yapılan iki yıllık bütçe anlaşması 2025 savunma bütçesini 886 milyar dolarlık 2024 bütçesinin yüzde 1 üzerinde sınırlandırdı. Sonuç olarak, Biden'ın 2025 yılı toplam ulusal güvenlik bütçesi 895 milyar dolar olacak.

Konuyla ilgili bilgi veren bir sektör yöneticisi ve eski bir savunma yetkilisine göre Pentagon'un ulusal savunma bütçesindeki payının 850 milyar dolar olması bekleniyor.

30 milyar dolarlık kesinti diğer programları da etkileyecek. Örneğin, Pasifik'te Çin'i caydırmak için önemli olduğu düşünülen Guam'ın füze savunması için ayrılan 2 milyar doların bir kısmı da önerilen kesintiler arasında yer alıyor.

Kesinti olabilecek diğer programlar arasında Alaska'daki Yer Tabanlı Önleyiciler olarak bilinen anavatan füze savunma sisteminin güncellenmesi ve Aegis gemileri için RTX Corp SM3-1B füzeleri alınması var.

Uçak gemisi ve denizaltı siparişleri de yavaşlatılacak

İki Kongre çalışanına göre geciken programlar arasında bir uçak gemisi ve Virginia sınıfı denizaltı siparişlerinin yavaşlatılması da yer alıyor. Pentagon'un ayrıca işletmesi daha pahalı olan eski gemi ve uçakları emekliye ayırarak maliyetleri düşürmesi bekleniyordu.

Bütçe uzmanları, kesintilerin nihai olmadığını ve Kongre’de 2025 mali yılı için ulusal savunma bütçesinin 900 milyar doların üzerine çıkarılmasına yol açabilecek tartışmalara yol açacağı görüşünde.

Savunma harcamaları ABD'nin tahmini bütçesinin yaklaşık yarısını oluşturuyor; diğer harcamalar ise ulaşım, eğitim, diplomasi ve diğer departmanlara gidiyor.

Ulusal güvenlik için 886 milyar dolar içeren 2024 bütçesi henüz Kongre'den geçmedi. ABD hükümeti, 2024 bütçesi kabul edilene kadar harcamaları 2023 seviyelerinde sınırlayan bir sürekli ödenek mevzuatı sayesinde hala faaliyette. Ancak hükümetin kapanmasını önleyen bu ödenek düzenlemesi de 1 Mart'ta sona eriyor.