ABD, Gazze görev gücü tasarısını BMGK üyelerine sundu: Türkiye de listede

ABD yönetimi, ateşkesi denetlemek ve Başkan Donald Trump'ın 20 maddelik barış planını desteklemek için Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) konuşlandırma amacıyla Birleşmiş Milletler'den yetki almaya yönelik girişimlerini sürdürüyor. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Michael Waltz, BM Güvenlik Konseyi'nin "E10" olarak bilenen seçilmiş üyeleri Cezayir, Danimarka, Yunanistan, Guyana, Pakistan, Panama, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve Somali'den üst düzey temsilciler ile bir araya geldi. Toplantıya Türkiye, Mısır, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temsilcileri de katıldı. Toplantıda söz konusu ülkelere 20 maddelik Gazze barış planını desteklemeyi amaçlayan ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün yetkilendirilmesini içeren BMGK tasarısı sunuldu. ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve BAE'nin katılımının, söz konusu plana yönelik "bölgesel desteği" yansıttığı vurgulandı. Açıklamada, "Başkan Trump'ın cesur liderliği altında ABD, BM'de yine sonuç üretecek, sonu gelmez tartışmalar değil. Taraflar, onlarca yıllık kan dökülmesini nihayet sona erdirmek ve Başkan'ın Orta Doğu'da kalıcı barış vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için bu tarihi fırsatı değerlendirdi" ifadeleri kullanıldı.

"Mısır, Katar, Suudi Arabistan, BAE ve Türkiye Gazze kararına güçlü destek verdi"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi'nin seçilmiş üyeleriyle Gazze'ye ilişkin kararı sunmak üzere bugün tarihi bir toplantı yapıldı. Mısır, Katar, Suudi Arabistan, BAE ve Türkiye bize katıldı, Gazze kararına ve Başkan Trump'ın cesur 20 maddelik Barış Planı'na güçlü destek" ifadelerini kullandı.

Söz konusu tasarı, BM Güvenlik Konseyi'nden Gazze'de ateşkesi denetlemek ve 20 maddelik barış planını desteklemek için Uluslararası Güvenlik Gücü'nün yetkilendirilmesini talep ediyor. Tasarının oylanacağı tarih ise henüz belirlenmedi.