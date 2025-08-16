  1. Ekonomim
  3. ABD, Gazze halkına ziyaretçi vizesi verilmesini durdurdu
ABD, Gazze halkına ziyaretçi vizesi verilmesini durdurdu

ABD, Gazze halkına tüm türlerde ziyaretçi vizelerini vermeyi durdurduğunu duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Son günlerde kısıtlı miktarda geçici tıbbi ve insani amaçlı vizelerin verilmesinde kullanılan süreç ve prosedürlere yönelik tam ve kapsamlı bir inceleme yürütürken, Gazzeli bireylere tüm ziyaretçi vizelerini durduruyoruz." ifadesine yer verildi.

