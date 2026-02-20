ABD: Gazze için B planı yok, B planı savaşa geri dönmektir

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze’deki mevcut yaklaşımın temel hedefinin kalıcı ateşkesin sağlanması ve bölgenin yeniden inşa edilmesi olduğunu belirtti. Geçici çözümlerin ya da kısa vadeli düzenlemelerin yeterli olmayacağını dile getiren ABD’li Bakan, güvenlik, insani yardım ve ekonomik toparlanmanın eş zamanlı yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Süreç başarısız olursa çatışma riski artar mı?

Açıklamasında diplomatik sürecin kırılganlığına dikkat çeken Rubio, tarafların masadan kalkmasının ya da uzlaşı zemininin kaybolmasının doğrudan yeni bir askeri tırmanış anlamına geleceğini ifade etti. Bu nedenle mevcut planın kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini belirten Rubio, “Bugün önümüzde duran seçenek ya bu süreci başarıya ulaştırmak ya da yeniden savaş riskini göze almaktır” değerlendirmesinde bulundu.

ABD yönetiminin önceliğinin bölgede sürdürülebilir istikrar olduğunu kaydeden Rubio, Gazze’nin yeniden inşasının yalnızca fiziki altyapının onarılmasıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda güvenlik düzenlemeleri ve yönetim kapasitesinin güçlendirilmesini de kapsadığını aktardı.

Uluslararası iş birliği vurgusu

Rubio, sürecin yalnızca ABD’nin çabalarıyla yürütülemeyeceğini, bölgesel ve uluslararası aktörlerin desteğinin kritik önemde olduğunu belirtti. İnsani yardımların kesintisiz sürdürülmesi, sivillerin korunması ve yeniden imar finansmanının sağlanması için koordinasyonun artırılması gerektiğini dile getirdi.

Rubio’nun “B planı savaşa geri dönmektir” sözleri, Gazze’de diplomatik çözüm arayışlarının kırılgan yapısını bir kez daha gündeme taşırken, Washington yönetiminin mevcut planı tek seçenek olarak gördüğünü ortaya koydu. Açıklamalar, önümüzdeki dönemde diplomatik temasların yoğunlaşabileceğine işaret ediyor.