ABD, Gazze'de ateşkes istemiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün'ün başkenti Amman’da Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri ile yaptığı toplantıdan sonra Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Abluka altındaki Gazze'de ateşkes çağrılarının Hamas'ın "geri toplanmasına" yol açacağını öne süren Blinken, "Şimdi yapılacak bir ateşkes, Hamas'ın gücünü yeniden toplamasına ve 7 Ekim'de yaptıklarını tekrarlamasına olanak tanıyacaktır." iddiasında bulundu.

Blinken, öte yandan çatışmalara insani ara verilmesinin sivillerin korunmasında ve yabancı uyrukluların bölgeden çıkarılmasında "kritik" bir mekanizma olabileceğine inandığını sözlerine ekledi.

Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla aynı temel çıkar ve hedefleri paylaştığını dile getiren Blinken, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını bölgede kalıcı barış ve güvenliği sağlayacak şekilde çözüme kavuşturmak için çalışmaya devam edeceklerini savundu.

Blinken, toplantıda yeni bir cephe açılmasını engellemek konusunda mutabık kalındığını belirterek, "Bu çatışma boyunca Orta Doğu'daki ve diğer ülkeler, çatışmanın yayılmasının önlenmesinde önemli rol oynadı. Bugün hepimiz, herhangi bir devlet ya da devlet dışı aktörün bu çatışmada yeni bir cephe açmasını ya da istikrarı bozucu eylemlerde bulunmasını engellemek için kendi nüfuz ve kabiliyetlerimizi kullanmanın önemi konusunda mutabık kaldık." dedi.