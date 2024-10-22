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ABD: Gazze'nin toprağının azaltılması ya da tekrar işgalini görmek istemiyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Gazze'nin toprağının azaltılmasını ya da İsrail tarafından tekrar işgal edilmesini istemediklerini, sürdürülebilir barış için Filistin halkının sesinin ve ümitlerinin merkeze alınması gerektiğini vurguladı.

Haber Merkezi
AA
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ABD: Gazze'nin toprağının azaltılması ya da tekrar işgalini görmek istemiyoruz
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in uluslararası hak ihlallerine ilişkin konuşan Patel, bunların soruşturulması gerektiğini dile getirdi.

Gazze'nin toprağının azaltılması ya da tekrar işgal edilmesine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Patel, "Bu kriz sonlandıktan sonra Gazze'nin toprağının azaltılması ya da İsrail tarafından tekrar işgal edilmesini görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Patel, sürdürülebilir barış yönünde adımlar atılmasını istediklerini belirterek, Filistin halkının sesinin ve ümitlerinin merkeze alınması gerektiğini ve ABD'nin daha azını kabul etmeyeceğini kaydetti.

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