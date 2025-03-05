ABD Gelir İdaresi'nde işten çıkarmalar kapıda mı? 45 bin çalışan risk altında!

Associated Press (AP) haber ajansının ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, IRS, ABD federal iş gücünü küçültme çabaları kapsamında harekete geçti.

ABD Gelir İdaresi'nde yeniden yapılandırma

IRS'nin bünyesinde çalışan 90 bin kişinin yarısını işten çıkaracağı belirtildi.

Ülkenin gelir tahsildarı olarak bilinen IRS'de, işten çıkarmaların bu yıl vergi toplama hizmetlerini nasıl etkileyeceği ise henüz bilinmiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminde "federal bürokrasi ve israfı azaltmak" yönünde politikalar benimseyeceğini duyurmuş, bu kapsamda kurulan Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başına da milyarder iş insanı Elon Musk getirilmişti.

Trump yönetimi, IRS de dahil olmak üzere çeşitli işlerde görevli binlerce federal çalışanın işine son vermişti.