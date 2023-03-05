ABD Genel Kurmay Başkanı'ndan Suriye'ye sürpriz ziyaret

Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, IŞİD'in yeniden dirilmesini önleme çabalarını değerlendirmek ve İran destekli milisler tarafından uçurulan insansız hava araçları da dahil olmak üzere her saldırıya karşı Amerikan güçlerinin aldığı önlemleri gözden geçirmek için Suriye'ye habersiz bir denetim ziyareti gerçekleştirdi

ISİD'in bölgede tekrar güçlenmeye başlayacağıyla ilgili endişeler olduğunu dile getiren Milley, kendisinine yöneltilen Suriye'ye yaklaşık 900 ABD askeri göndermenin riske değip değmeyeceği sorusuna, bölgedeki güvenliğin, ABD ve müttefikleri için önemli olduğunu dile getirerek, "Evet, bunun ABD misyonları için uygun ve riske değer olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.