ABD Genelkurmay Başkanı bu hafta İsrail'i ziyaret edecek

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Caine'in ziyaretinde Gazze Şeridi'ne de gitmesi bekleniyor.

ABD Genelkurmay Başkanı Caine'in hafta sonu Tel Aviv'i ziyaret edeceği ve İsrailli güvenlik yetkilileriyle görüşmeler yapacağı aktarıldı.

Görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasındaki ilerlemenin yanı sıra İran meselesinin de ele alınacağı belirtildi.

ABD Genelkurmay Başkanı'nın Kiryat Gat'ta kurulan Amerikan Üssü'nü de ziyaret edeceği, Gazze Şeridi'ne yerinde gözlem yapmak için gidebileceği kaydedildi.

Ziyarete ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Caine, ekim ortasında ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail'i ziyaret etmiş ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile görüşmüştü.

İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği saldırıların ardından 19 Ekim'de ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner İsrail'i ziyaret etmiş, ateşkes anlaşmasının ilerletilmesi hakkında görüşmeler yapmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı ve 2 sene süren soykırımda yaklaşık 69 bin Filistinli hayatını kaybederken, 170 binden fazla Filistinli yaralandı. Gazze Şeridi'nde altyapının yüzde 90'ı yerle bir edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu plan çerçevesinde Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 10 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi.

İsrail, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana pek çok kez yükümlülüklerine rağmen ihlallerde bulunarak Gazze'de saldırılar düzenledi.