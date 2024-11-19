  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD, Google'ın Chrome'u satması için harekete geçiyor
Takip Et

ABD, Google'ın Chrome'u satması için harekete geçiyor

ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinin, Google’ın Chrome tarayıcısının satışa çıkarılması için mahkemeden talepte bulunmaya hazırlandığı ifade edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD, Google'ın Chrome'u satması için harekete geçiyor
Takip Et

Bloomberg'in konu hakkında bilgi sahibi olan isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bakanlık, ağustos ayında Google'ın arama pazarında yasa dışı olarak tekelleştiğine hükmeden yargıçtan yapay zeka ve Android akıllı telefon işletim sistemiyle ilgili önlemler almasını isteyecek.

ABD Adalet Bakanlığının antitröst yetkilileri, Google'ı Chrome tarayıcısını satmaya zorlamak için yargıçtan talepte bulunacak.

ABD'de federal yargıç Amit Mehta, ağustos ayında Google'ın internet araması ve arama reklamcılığı konusunda "yasa dışı tekel" oluşturduğuna hükmederek internet teknolojileri alanında önemli bir karara imza atmıştı.

Yargıç Mehta, kararında, "Mahkeme, tanıklar ve kanıtlar üzerindeki detaylı incelemesinin sonucunda şu karara ulaştı: Google bir tekeldir ve bu tekelini korumak üzere hareket etmiştir. Bu da Sherman Yasası'nın 2. maddesini ihlal etmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

Google'a "antitröst" davası açıldı

ABD Adalet Bakanlığından 24 Ocak 2023'te yapılan açıklamada, Kaliforniya, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla Google'a Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde "antitröst" davası açıldığı bildirilmişti.

Şirketin çok sayıda dijital reklam teknolojisi ürününü tekeline aldığı belirtilen açıklamada, Google'ın sektördeki hakimiyetine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak veya ciddi şekilde azaltmak için rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı yöntemler kullandığı iddia edilmişti.

Son 15 yılda Google'ın, satın almalar yoluyla reklam teknolojisi rakiplerini etkisiz hale getirdiği veya ortadan kaldırdığı anlatılan açıklamada, şirketin daha fazla yayıncıyı ve reklamcıyı ürünlerini kullanmaya zorlamak için dijital reklam pazarındaki hakimiyetini kullandığı ve rakip ürünlerin kullanılmasını engellediği aktarılmıştı.

Açıklamada, bu sayede Google'ın sektördeki hakimiyetini pekiştirdiği belirtilerek, şirketin rekabete aykırı davranışının içeriğine de yer verilmişti.

ABD Adalet Bakanlığı, 2020'de de arama ve arama reklamcılığını tekelleştirdiği için Google'a antitröst davası açmıştı.

G20 Liderler Zirvesi'nin bildirisinde Gazze, Lübnan ve Ukrayna vurgusuG20 Liderler Zirvesi'nin bildirisinde Gazze, Lübnan ve Ukrayna vurgusuDünya

 

Trump, Ulaştırma Bakanlığı'na Sean Duffy'yi aday gösterdiTrump, Ulaştırma Bakanlığı'na Sean Duffy'yi aday gösterdiDünya

 

Dünya
G20 Liderler Zirvesi'nin bildirisinde Gazze, Lübnan ve Ukrayna vurgusu
G20 Liderler Zirvesi'nin bildirisinde Gazze, Lübnan ve Ukrayna vurgusu
Trump, Ulaştırma Bakanlığı'na Sean Duffy'yi aday gösterdi
Trump, Ulaştırma Bakanlığı'na Sean Duffy'yi aday gösterdi
Kraliyet ailesinde kırmızı alarm: Maskeli hırsızlar Windsor Kalesi'ne girdi
Kraliyet ailesinde kırmızı alarm: Maskeli hırsızlar Windsor Kalesi'ne girdi
Milyarlarca insanın hayatı tehlikede! IPCC'den kritik uyarı: Tehlikeli derecede yakınız
Milyarlarca insanın hayatı tehlikede! IPCC'den kritik uyarı: Tehlikeli derecede yakınız
İngiltere'den çarpıcı uyarı: Rusya mağlup edilmezse, hepimizin sınırları çok daha güvensiz olur
İngiltere'den çarpıcı uyarı: Rusya mağlup edilmezse, hepimizin sınırları çok daha güvensiz olur
Türk gemisine Kızıldeniz’de füzeli saldırı
Türk gemisine Kızıldeniz’de füzeli saldırı