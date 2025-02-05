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ABD: Guantanamo Körfezi'ne düzensiz göçmenleri gönderme uygulaması başladı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı üzerine Guantanamo Körfezi'ne düzensiz göçmen gönderme uygulamasının başladığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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ABD: Guantanamo Körfezi'ne düzensiz göçmenleri gönderme uygulaması başladı
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Noem, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

"Guantanamo Körfezi’nde kötünün de kötüsü tutulacak"

ABD askerleri ile kelepçeli insanların bulunduğu bir fotoğraf paylaşan Noem, "Başkan Trump bu konuda çok açık konuştu. Guantanamo Körfezi’nde kötünün de kötüsü tutulacak. Bu uygulama bugün başladı.” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

Beyaz Saray ise 2 Şubat’ta Guantanamo Körfezi'nin düzensiz göçmenlere hazırlanması için ABD Deniz Piyadelerinin körfeze ulaştığını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler, Trump'ın söz konusu planına ilişkin, "Göçü sınırlamaya yönelik alınacak tüm önlemler, sığınma talep eden kişilerin temel haklarına ve onurlarına saygı göstermelidir." açıklamasında bulunmuştu.

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